أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

الكويت تسجل 4 وفيات و388 إصابة جديدة بكورونا

01:34 م الإثنين 03 أغسطس 2020
الكويت تسجل 4 وفيات و388 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة الكويتية

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 461.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 68 ألفا و299 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 126 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 526 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 59 ألفا و739.

وزارة الصحة الكويتية اصابات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

هونج كونج تسجل أقل من 100 حالة إصابة بكورونا للمرة الأولى منذ 13 يوما

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94483

    عدد المصابين

  • 42455

    عدد المتعافين

  • 4865

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17901532

    عدد المصابين

  • 11264274

    عدد المتعافين

  • 685780

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الكنائس تعيد فتح أبوابها تدريجيا بعد إغلاق كورونا