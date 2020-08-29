رئيس وزراء السودان: سننهي ثقافة العنف

الخرطوم - (د ب أ)

طمأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، جماهير ولاية كسلا، بالقول إن الحكومة تعمل الآن بجدية لإنهاء ثقافة العنف التي بدأت تسود حديثًا، مشيرًا في هذا الصدد إلى مجموعة القرارات التي اتخذتها اللجنة التي زارت الولاية بتكليف من رئيس الوزراء، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وقال حمدوك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، إنه "اطلع أمس الجمعة على تقرير الوفد الوزاري الذي وجهه بزيارة ولاية كسلا لتقديم واجب العزاء وللوقوف على الأوضاع ومساندة الحكومة الولائية لاستتباب الأمن وتحقيق السلام الاجتماعي".

وطمأن حمدوك المواطنين قائلا: "أدعم القرارات التي اتخذت في الاجتماع، وأطمئن المواطنات والمواطنين أننا نعمل على إنهاء ثقافة العنف".

وأشار حمدوك إلى أن "إنهاء الانقسامات الحادة داخل بُنى الدولة والمجتمعات المحلية عمل شاق ومستمر في مواجهة الفراغ المؤسسي الذي تعاني منه الدولة، و لكنه أكد أن هذا الوضع لن يطول بفعل الثورة والإرادة لإعادة بناء الدولة علي أُسس قائمة على المواطنة والتعبير السلمي وحُرمة الإنسان وكرامته ونبذ العنف والاقتتال".