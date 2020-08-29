سقوط صاروخ بمحيط المنطقة الخضراء في بغداد
09:36 م السبت 29 أغسطس 2020
بغداد - (د ب أ)
أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم السبت، بسقوط صاروخ ضمن محيط المنطقة الخضراء في بغداد.
وقال المصدر لقناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم السبت، إن صاروخًا سقط ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر أنه "لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية".
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