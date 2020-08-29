ارتفاع أعداد ضحايا انهيار مطعم شمالي الصين إلى 13 قتيلا
بكين - أ ش أ
ارتفعت حصيلة أعداد ضحايا انهيار مطعم مكون من طابقين في مدينة "لينفن" بمقاطعة "شانشي" شمالي الصين اليوم السبت إلى 13 قتيلا.
وذكرت سلطات المقاطعة ،في أحدث بيان حول الحادث، أنه تم حتى الآن تم انتشال 43 شخصا من تحت الركام، بينهم 13 قتيلا و4 مصابين في حالة خطيرة.
وأشارت إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة 9:40 صباحا بتوقيت العاصمة الصينية بكين، فيما لم تعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث، حيث يواصل رجال البحث والإنقاذ عملهم في موقع الحادث.
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