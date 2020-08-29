إصابة 4 عسكريين لبنانيين في هجوم بقنبلة على الحدود السورية
بيروت- (د ب أ):
أصيب أربعة عسكريين لبنانيين جراء إلقاء قنبلة على دورية للجيش فجر اليوم السبت عند الحدود اللبنانية السورية .
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن دورية للجيش تعرضت عند الواحدة والنصف من فجر اليوم لالقاء قنبلة يدوية في منطقة المحفورة خراج بلدة عيحا قضاء راشيا الوادي.
وأشارت إلى أن مهربين اصطدموا بكمين للجيش فألقى أحدهم قنبلة يدوية هجومية تسببت بجرح أربعة عسكريين، تم نقلهم إلى المستشفي.
وطبقا للوكالة، ألقت قوات الجيش القبض على منفذ الهجوم والتحقيق معه ومعرفة خلفيات نقل السلاح وتهريبه والضالعين به بين لبنان وسورية.
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