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ترامب يعرب عن حزنه الشديد لنتحي رئيس الوزراء الياباني عن منصبه

08:22 ص السبت 29 أغسطس 2020
ترامب يعرب عن حزنه الشديد لنتحي رئيس الوزراء الياباني عن منصبه

دونالد ترامب

واشنطن- (أ ش أ):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فور إعلان الأخير تنحيه عن منصبه لأسباب صحية.

وقال ترامب - للصحفيين حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إنه يتمتع بعلاقة صداقة طيبة مع آبي، مضيفا أنه يشعر بالحزن الشديد تجاه تنحيه عن رئاسة الوزراء، لأنه "محب لبلاده" على حد وصفه.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني كان قد التقى بترامب عقب فوزه مباشرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.​

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