ترامب: بايدن سيدمر العظمة الأمريكية

واشنطن- (أ ف ب):

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه مساء الخميس أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض هجوماً شرساً على منافسه الديموقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن، محذّراً من أنّ نائب الرئيس السابق سيكون "مدمّر العظمة الأمريكية" إذا انتخب رئيساً.

وقال ترامب في خطاب قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية إنّ "جو بايدن ليس منقذاً لروح أميركا. إنّه مدمّر الوظائف في أمريكا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمّر العظمة الأمريكية".

وأضاف في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري أنّ "هذه الانتخابات ستقرّر ما إذا كنّا سننقذ الحلم الأمريكي أم سنسمح لأجندة اشتراكية بهدم مصيرنا العزيز".

واستهلّ ترامب الخطاب الذي ألقاه من على منصّة استحدثت في حديقة البيت الأبيض التي اكتظّت بحوالى 1500 مدعو، بإعلان قبوله رسمياً خوض الانتخابات المقبلة مرشّحاً عن الحزب الجمهوري.

وقال "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وإذ اعتبر ترامب أنّ استحقاق الثالث من نوفمبر سيكون "أهمّ انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة"، أكّد أنّه في حال فوزه بولاية ثانية "سنعيد بناء أقوى اقتصاد في التاريخ".