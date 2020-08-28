أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

ترامب: لن يكون أحد بأمان في أمريكا تحت رئاسة بايدن

08:08 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
ترامب: لن يكون أحد بأمان في أمريكا تحت رئاسة بايدن

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس بالوقوف إلى جانب سلطات إنفاذ القانون واتهم منافسه جو بايدن بالسعي لشن "هجوم على السلامة العامة".

وقال ترامب في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "لن يكون أحد بأمان في أمريكا تحت رئاسة بايدن"، زاعما أن منافسه الديمقراطي يريد قطع التمويل عن الشرطة.

واقترح بايدن إعادة توجيه التمويل إلى مشاريع مثل الشرطة المجتمعية والعمل الاجتماعي بدلا من عسكرة الشرطة، وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد الوحشية والعنصرية.

وقال ترامب: "علينا إعادة سلطات تطبيق القانون وشرطتنا إلى قوتهم. إنهم يخشون التصرف". "لا يمكننا السماح أبدًا بحكم الغوغاء".

وأدان عمليات النهب الأخيرة التي جرت على هامش الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة.

دونالد ترامب أمريكا جو بايدن الحزب الجمهوري

الخبر التالى:

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 9 إصابات وافدة من الخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان