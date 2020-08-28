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ترامب: الأفضل لم يأت بعد للأمريكيين من أصول أفريقية

07:19 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
ترامب: الأفضل لم يأت بعد للأمريكيين من أصول أفريقية

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه على أنه أفضل رئيس يعمل لصالح السود في البلاد منذ أبراهام لينكولن الذي قاد الانتصار في الحرب الأهلية وتحرير العبيد.

ووعد ترامب الأمريكيين من أصول أفريقية خلال خطاب قبول ترشيح حزبه الجمهوري مساء الخميس : "عندما يعاد انتخابي، فإن الأفضل لم يأتِ بعد".

وقال إنه فعل من أجل السود في أربع سنوات أكثر مما فعل منافسه جو بايدن في مسيرته السياسية التي استمرت 47 عاما.

دونالد ترامب أبراهام لينكولن الحرب الأهلية الأمريكيين من أصول أفريقية

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