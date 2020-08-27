لندن- (بي بي سي):

أشار تحليل عالمي لعشرات من الدراسات العلمية إلى أن السمنة والبدانة تضاعف من خطر العلاج في المستشفى من فيروس كورونا المُستجد المُسبب لمرض كوفيد-19 وتزيد من خطر الوفاة بنسبة 50٪ تقريبًا.

وقال باحثون أمريكيون إن السمنة تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض أخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم إلى جانب ضعف الجهاز المناعي، الأمر الذي يجعل هؤلاء الأفراد أكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد الخطورة.

كما حذروا من أن لقاحًا ضد فيروس كورونا قد يكون أقل فعالية لدى الأشخاص الذين يعانون من البدانة .

و تاتي هذه النتائج اعتمادا على دراسات اظهرت أن لقاحات الإنفلونزا لا تعمل بشكل جيد مع أولئك الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم (BMI) عن 30.

و درس فريق من جامعة نورث كارولينا ، بيانات من 75 دراسة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما يقرب من 40000 مريض.

ووجد الفريق أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة وكوفيد-19 كانوا أكثر عرضة بمرتين لأن ينتهي بهم الأمر في المستشفى و 74٪ أكثر عرضة للدخول إلى العناية المركزة. كما كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة من المرض الذي يسببه فيروس كورونا.