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وزير الخارجية العراقي يطلع نظيره السعودي على نتائج زيارة الكاظمي إلى واشنطن

05:29 م الخميس 27 أغسطس 2020
وزير الخارجية العراقي يطلع نظيره السعودي على نتائج زيارة الكاظمي إلى واشنطن

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

بغداد - (د ب أ):

أطلع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، وما تمخض من نتائج عن القمة الثلاثيّة بين العراق ومصر والأردن التي جرت أعمالها في عمّان مؤخرا.

وجاء ذلك خلال زيارة رسميّة للأمير فيصل بن فرحان إلى العراق لبحث العلاقات الثنائيّة بين بغداد والرياض والعلاقات الثنائية"وما وصلت إليه من تطوّر إيجابيّ على الصُعُد كافة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وأوضح أن "الجانبين اتفقا على تفعيل مُذكّرات التفاهم التي أبرمتها الحُكُومات السابقة وتعميق العلاقات الاقتصاديّة، والاستثماريّة بين البلدين، ولاسيّما في مجال الزراعة، والبتروكيماويات، وتزويد العراق بالطاقة، ومناقشة موضوع ربط الطاقة مع دول مجلس التعاون".

وذكر البيان أن الجانبين تطرّقا إلى "بحث مُستجدّات الأوضاع الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمّية تعزيز الأمن، والاستقرار بالمنطقة".

يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى للأمير فيصل بن فرحان إلى العراق منذ تسلمه منصبه وزيرا للخارجيّة.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين فيصل بن فرحان رئيس الوزراء العراقي

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