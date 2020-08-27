باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 294 ألفا و513 حالة

إسلام آباد - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 294 ألفا و513 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و272 حالة.

وأوضحت القناة الباكستانية أنه تم تسجيل 128 ألفا و877 حالة إصابة في إقليم (السند)، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم (البنجاب) 96 ألفا و466 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم (بلوشستان) تسجيل 12 ألفا و721 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.