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هاتفيًا.. ترامب وأردوغان يبحثان التطورات في شرق المتوسط

12:11 ص الخميس 27 أغسطس 2020
هاتفيًا.. ترامب وأردوغان يبحثان التطورات في شرق المتوسط

ترامب وأردوغان

وكالات

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مساء الأربعاء، القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها شرق المتوسط، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأكد أردوغان لنظيره الأمريكي، أن تركيا أثبتت دعمها الحوار وخفض التصعيد في شرق المتوسط عبر إقدامها على خطوات ملموسة.

وتختلف تركيا واليونان، وكلاهما من حلفاء الناتو، بشدة حول الادعاءات المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية في المنطقة بناء على وجهات النظر المتضاربة حول امتداد الجرف القاري شرق المتوسط.

وفي أجواء التوتر في مرحلة "حساسة جدًا"، دعت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، أثينا وأنقرة إلى الحوار وخفض التصعيد بين البلدين العضوين في حلف الأطلسي.

وقال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إن "لا أحد يريد حل هذا الخلاف عبر وسائل عسكرية" مشيرًا إلى أن "هناك إرادة للحوار من الجانبين".

ودخلت اليونان في سباق دبلوماسي إلى جانب شركائها الأوروبيين والولايات المتحدة، للضغط على تركيا. ويندرج الخلاف اليوناني التركي على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة في برلين.

دونالد ترامب أردوغان شرق المتوسط

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