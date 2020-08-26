تمديد حظر التجوال في غزة 3 أيام وتحذير من خطر تفشي كورونا

غزة - (د ب أ)

أعلنت الجهات الحكومية في غزة، مساء الأربعاء، عن تمديد حظر التجوال لثلاثة أيام في وقت حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس اللواء توفيق أبو نعيم بمؤتمر صحفي في غزة، إنه سيتم تمديد حظر التجوال لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد، محذرًا من "مرحلة حرجة" في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونبه أبو نعيم، إلى مخاطر سيناريوهات خطيرة لاحتمالات تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة المزيد من الإجراءات الإضافية لمحاصرة تفشي الوباء والحد من انتشاره.

وتم الإعلان عن استمرار تعليق الدراسة والمؤسسات التعليمية والحكومية وإغلاق المساجد حتى إشعار آخر.

من جهتها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن نظام الرعاية الصحية في غزة غير قادر على التعامل مع أكثر من بضع عشرات من مرضى فيروس كورونا.

وأشارت اللجنة في بيان لمكتبها في غزة، إلى أن علاج مرضى كورونا يتطلب معدات طبية ومخبرية ومستلزمات خاصة وأدوية غير متوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية بكميات كافية.

وأكدت اللجنة أن قطاع غزة بحاجة إلى كل مساعدة دولية ممكنة لمواجهة الأزمة، وأنها ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لدعم سكان قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا منذ 13 عامًا.

وبهذا الصدد حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في قطاع غزة، وطالب بإنهاء الحصار كليًا ووقف العدوان وإدخال جميع المستلزمات الصحية والطبية لمواجهة مرض كورونا.

وسجل قطاع غزة حالتي وفاة و22 إصابة محلية بفيروس كورونا منذ أول أمس الاثنين، علما أنه سجل حالة وفاة و109 إصابات بالفيروس قبل ذلك جميعهم من العائدين من الخارج وتم إخضاعهم للحجر الصحي.