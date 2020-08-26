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بوتين: نعتزم تعزيز التعاون مع الصين لمكافحة كوفيد-19

02:22 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
بوتين: نعتزم تعزيز التعاون مع الصين لمكافحة كوفيد-19

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم تعزيز تعاونها مع الصين وتوسيع نطاقه للتصدي لوباء كوفيد-19.
جاء ذلك خلال خطاب أرسله بوتين للضيوف والمشاركين في احتفال للتعاون الروسي - الصيني العلمي والتقني والابتكاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وكتب بوتين في خطابه "إن التفاعل في مجال التقنيات المتطورة أحد أكثر الاتجاهات الواعدة للعلاقات الروسية - الصينية، من المهم بالنسبة لنا تعاون الوكالات الحكومية المتخصصة والمؤسسات الطبية والبحثية في البلدين لمحاربة عدوى فيروس كورونا، وقد أسفر تبادل الخبرات المتراكمة في التشخيص والوقاية والعلاج من هذا المرض الخطير عن نتائج جيدة ومن الضروري توسيع هذه الممارسة".
وأضاف الرئيس الروسي أن الحلول المبتكرة الإبداعية تحدد من جوانب كثيرة مستقبل الدول، وتحدد ديناميات تنمية الاقتصاد والمجال الاجتماعي والبنية التحتية وتؤثر على نوعية الحياة، وفي خلال الفترة المقبلة من المخطط تنفيذ مشاريع بحثية روسية - صينية وإقامة المعارض والندوات وتبادل الوفود بما في ذلك بين المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمراكز المبتكرة.
وتوقع بوتين أن تكون جميع هذه الفعاليات المخطط لها ناجحة وستسهل المزيد من تعزيز علاقة الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع نهاية العام الماضي على توجيه يعلن أن الفترة خلال عامي 2020-2021 ستكون سنوات زيادة التعاون العلمي والتقني والابتكاري الروسي - الصيني، وأشار التوجيه إلى أنه تم بهدف زيادة تطوير العلاقات الروسية الصينية وتوسيع نطاق الاتصالات الثنائية في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية".

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير بوتين موسكو روسيا

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