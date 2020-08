بومبيو مُغردًا من البحرين: ناقشنا مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث بالمنطقة

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إنه التقى ولي العهد البحريني وبحث معه أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، وذلك فور وصوله إلى المنامة قادمًا من تل أبيب في إطار جولته الشرق أوسطية.

وغرّد بومبيو عبر تويتر: "التقيت اليوم (الأربعاء) ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، وناقشنا أهمية بناء استقرار وسلام إقليميين، بما في ذلك بناء وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".

Met today with Crown Prince of Bahrain, His Royal Highness Salman bin Hamad Al Khalifa. We discussed the importance of building regional peace and stability, including the importance of Gulf unity and countering Iran’s malign influence in the region.

وفي تغريدة منفصلة، أعرب بومبيو عن تشّرفه بلقاء العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وكتب: "شكرته على صداقتنا المستمرة وشراكتنا الاستراتيجية. لا نزال ملتزمين ببناء السلام والأمن لدفع المزيد من الوحدة بين دول الخليج، ومواجهة التهديد الإيراني".

Honored to meet with His Majesty Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain. I thanked him for our continued friendship and strategic partnership. We remain committed to building peace and security to advance greater unity among Gulf countries, and counter the threat from Iran.