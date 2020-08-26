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بومبيو مُغردًا من البحرين: ناقشنا مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث بالمنطقة

12:43 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
بومبيو مُغردًا من البحرين: ناقشنا مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث بالمنطقة

مايك بومبيو

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إنه التقى ولي العهد البحريني وبحث معه أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، وذلك فور وصوله إلى المنامة قادمًا من تل أبيب في إطار جولته الشرق أوسطية.

وغرّد بومبيو عبر تويتر: "التقيت اليوم (الأربعاء) ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، وناقشنا أهمية بناء استقرار وسلام إقليميين، بما في ذلك بناء وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".

وفي تغريدة منفصلة، أعرب بومبيو عن تشّرفه بلقاء العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وكتب: "شكرته على صداقتنا المستمرة وشراكتنا الاستراتيجية. لا نزال ملتزمين ببناء السلام والأمن لدفع المزيد من الوحدة بين دول الخليج، ومواجهة التهديد الإيراني".

كان بومبيو غادر إسرائيل، صباح أمس الثلاثاء، متوجًها إلى السودان، في أول رحلة رسمية مباشرة بين البلدين.

ويُتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي لاحقا الإمارات، في إطار جولة عربية ضمّت إسرائيل والسودان والبحرين، من أجل مناقشة عدة قضايا من ضمنها أنشطة إيران واتفاق التطبيع المُبرم حديثًا بين الإمارات وإسرائيل.

مايك بومبيو البحرين النفوذ الإيراني

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