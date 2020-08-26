الائتلاف الألماني يتفق على تدابير بشأن مساعدات كورونا وإصلاحات انتخابية

برلين - (د ب أ):

اتفق قادة الأحزاب الثلاثة في ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تدابير لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، بعد ثماني ساعات من المحادثات الصعبة في برلين، وبدأوا في تنفيذ إصلاحات انتخابية نوقشت منذ فترة طويلة.

والنقطة المحورية في الحزمة، التي تم التوصل إليها الثلاثاء من جانب قادة حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) وشقيقه البافاري (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) والحزب الاشتراكي الديمقراطي، هي تمديد بدل العمل قصير المدى، الذي يهدف إلى مساعدة الأشخاص على الحفاظ على وظائفهم في ظل الجائحة.

وسيتم تمديد تلك المدفوعات من 12 شهرا حاليا إلى نحو 24 شهرا، لتستمر في بعض الحالات حتى 31 ديسمبر من العام المقبل. ويريد التحالف توفير أموال الضرائب حتى تتمكن وكالة التوظيف الاتحادية من تحمل المليارات من التكاليف المترتبة على ذلك.

ويصل بدل العمل قصير الأجل العادي إلى 60% من أدنى صافي الأجر، و 67% للعاملين الذين يعولون أطفال.

وبموجب اتفاق الثلاثاء، سيتم زيادة البدل إلى 70% أو 77% من آخر أجر صافي من الشهر الرابع وإلى 80% أو 87% من الشهر السابع.

كما يدعو الاتفاق أيضا إلى اتخاذ إجراءات أخرى لمساعدة الشركات متوسطة الحجم وإمكانية حصول الآباء على مزيد من الأيام مدفوعة الأجر للاعتناء بالأبناء في المنزل.

وتشمل الإصلاحات الانتخابية تقليص عدد الدوائر الانتخابية من 299 إلى 280 بحلول انتخابات عام 2025، في محاولة لمنع تنامي البوندستاج (الغرفة الأدنى في البرلمان).ويصل عدد نوابه حاليا إلى رقم قياسي بلغ 709 نواب، مقارنة بالعدد المعتاد البالغ 598 نائبا.