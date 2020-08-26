طالبان تهاجم قاعدة للجيش الأفغاني وباكستان تدفع للبدء بمحادثات سلام

كابول - (أ ف ب)

أدى هجوم انتحاري استهدف قاعدة أفغانية وتبنته حركة طالبان إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في شمال أفغانستان، أمس الثلاثاء، في وقت حضت باكستان على البدء بمحادثات سلام مؤجلة بين الطرفين المتحاربين.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الأفغاني في المنطقة حنيف رضائي، إن الانتحاري فجّر شاحنة مفخخة قرب قاعدة للجيش الأفغاني في ولاية بلخ المضطربة في شمال البلاد.

أما المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد فقال على تويتر إن الهجوم كان انتقاما لفيديو انتشر على شبكة الإنترنت يُظهر جنودا أفغانا يمثّلون بجثث مقاتلين من طالبان في جنوب البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد فتحت تحقيقا بالفيديو في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتابع رضائي أن هجوم الثلاثاء، تسبب بمقتل مدنيين إثنين وجندي من التدخل السريع وجرح 40 آخرين إضافة الى تعرض منازل كثيرة لأضرار.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية وقوع الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي أجرت فيه الحكومة الباكستانية محادثات مع مفاوضين رئيسيين من طالبان الثلاثاء، حيث دعا وزير خارجية البلاد المتمردين الاسلاميين إلى "بدء" محادثات سلام في أفغانستان قريبا.

وقالت باكستان إن المفاوضات هي السبيل الوحيد للمضي قدما في أفغانستان، وهي ترى دورها ك"وسيط" في هذه العملية.

وقال صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني إن كابول تتوقع أن تتعاون باكستان في إحلال السلام في البلاد.

وصرح صديقي لوكالة فرانس برس إن "باكستان لم تف حتى الآن بالتزاماتها في ما يتعلق بالسلام والاستقرار في افغانستان".

وأضاف "نتوقع ان تتخذ الحكومة الباكستانية خطوات عملية وتتعاون مع الحكومة الافغانية والمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وكانت طالبان والحكومة الأفغانية قد لمحتا الى استعدادهما للبدء بمفاوضات سلام في وقت سابق من هذا الشهر، لكن العملية لا تزال متعثرة بسبب مشاكل متعلقة بتبادل أسرى.

ودان غني الهجوم على القاعدة العسكرية وحض طالبان على البدء بمحادثات السلام.

وقال غني وفق ما نقل عنه صديقي إن "تأكيد طالبان على استمرار العنف يطرح تحديات أمام فرص السلام".

وأضاف "على طالبان التخلي عن القتال وقتل الأفغان وقبول وقف إطلاق النار والبدء بمحادثات مباشرة مع حكومة أفغانستان".

وفي حادث منفصل الثلاثاء أطلق مسلحون النار على الممثلة الأفغانية المعروفة والناشطة في مجال حقوق المرأة صبا سحر فأصابوها.

وقالت الشرطة إن سائق سحر وحارسها الشخصي أصيبا في الهجوم في كابول.