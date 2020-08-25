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إصابة نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفيروس كورونا

08:12 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
إصابة نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفيروس كورونا

رئيس البرازيل جايير بولسونارو خلال مؤتمر صحافي في

البرازيل - (أ ش أ)

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية أنه تأكد إصابة الإبن الأكبر للرئيس جايير بولسونارو، فلافيو، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر المكتب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن فلافيو بولسونارو يخضع للعلاج، وذلك بدون التطرق للمزيد.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد ثبتت إصابته بكورونا يوم 7 يوليو الماضي، وأعلن لاحقًا يوم 25 من الشهر نفسه سلبية نتائجه.

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