الحالة الرابعة بحكومة "البنجاب".. إصابة وزير هندي بفيروس كورونا
نيودلهي- أ ش أ:
أعلن وزير الصناعة والتجارة بحكومة ولاية "البنجاب" شمالي الهند ساندر شام أرورا، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال أرورا - عبر صفحته على فيسبوك- إن نتائج فحوصاته لفيروس كورونا جاءت إيجابية، مضيفا أنه يخضع حاليا للعزل الذاتي في مقر سكنه ولا يعاني في الوقت الحاضر من أي مشاكل جسدية.
وأرورا رابع وزير بحكومة البنجاب يصاب بفيروس كورونا. وسجلت الهند اليوم 60 ألفا و975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و167 ألفا و323 حالة إصابة.
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