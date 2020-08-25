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ترامب يوصف بـ"حارس الحضارة الغربية" مع بدء مؤتمر الحزب الجمهوري

04:42 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
ترامب يوصف بـ"حارس الحضارة الغربية" مع بدء مؤتمر الحزب الجمهوري

ترامب

واشنطن- (د ب أ):

لقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترحيبًا بصفته المدافع الواضح عن الغرب، مع انطلاق الليلة الأولى للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري من واشنطن.

وقال تشارلي كيرك، الذي يرأس منظمة طلابية موالية لترامب، في أول كلمة من الليلة إن ترامب هو "الحارس الخاص للحضارة الغربية"، وأشار إلى أن ترامب "سيدافع عن أسلوب حياة الأمريكيين".

وأضاف كيرك أن انتخابات نوفمبر تعد أهم انتخابات منذ عام 1860، وهي آخر انتخابات وطنية قبل الحرب الأهلية الأمريكية والتي جاءت بأبراهام لنكولن للبيت الأبيض.

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