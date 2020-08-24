ترامب يدعو أنصاره للمطالبة ببقائه ١٢ عامًا أخرى في الحكم (فيديو)

وكالات

هتفت الحشود التي تشارك في المؤتمر العام للحزب الجمهوري، اليوم الاثنين، بعد إعلانه ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لفترة رئاسية ثانية، قائلين: "أربع سنوات أخرى" في إشارة إلى المدة التي حددها الدستور للفترة الرئاسية قبل إجراء انتخابات جديدة، علمًا بأن الدستور الأمريكي يسمح بترشح الرئيس لولايتين فقط ما يعني إمكانية بقائه في السلطة لمدة 8 سنوات حال أعيد انتخابه.

ورد ترامب على الهتافات قائلاً: "إذا كنت تريد حقًا أن تدفعهم إلى الجنون، قل 12 عامًا أخرى"، وردد أنصاره: "12 سنة أخرى".

Trump 12 more years 12 MORE YEARS? President Trump had some fun with the crowd at the RNC, when he took the stage after being nominated as the Republican candidate for president. abc11.tv/3aUwyFz Posted by ABC11 WTVD on Monday, August 24, 2020

وقال ترامب إن اقتصاد بلاده يمضي بخطى سريعة نحو التعافي، مؤكدا أنه سيعيد الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل وباء كورونا "كوفيد ـ 19".

جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب، في قاعة المؤتمرات بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولينا، تزامنا مع بدء فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث أعلن مندوبو الحزب رسميا اختيارهم لترامب لفترة رئاسية ثانية ليخوض انتخابات نوفمبر المقبل ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

وأضاف ترامب "مستعدون للقيام بأشياء غير مسبوقة، والسبيل الأمثل لتحقيق الوحدة هو النجاح"، مشيدا بجهود إدارته في التعامل مع جائحة كورونا.

وجدد الرئيس الأمريكي، انتقاداته للتصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها ٣ نوفمبر، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة التي سيخسر بها هي تزوير الانتخابات.

وحذر ترامب من أن منافسه الديمقراطي جو بايدن، سيعيد إغلاق البلاد بسبب "الطاعون الصيني" على حد قوله.

ويشار إلى أن بايدن، قال في مقابلة مع برنامج "وورلد نيوز تونايت" على قناة "ABC" التي بثت أمس الأحد: "سأغلق البلاد؛ ساستمع إلى العلماء".

وواصل ترامب، الإشادة بطريقة إدارته للاقتصاد، مشيرًا إلى أنه حقق نجاحًا اقتصاديًا في أعقاب فيروس كورونا.

وقال إن إدارته نجحت في توفير أجهزة التنفس الصناعي ما يمكن المرضى من الحصول عليه بالمستشفيات بسهولة.

وقال ترامب: "لقد فعلنا الشيء الصحيح، وأغلقنا البلاد ثم أعدنا فتحها، وإذا لم نغلقها في تلك المرحلة، لكنا فقدنا ملايين الأرواح".

وعن العلاجات ولقاح كورونا، زعم أنه خلال السنوات المقبلة ستتدفق اللقاحات، مشيدًا بتصريح هيئة الغذاء والدواء بالاستخدام الطارئ لبلازما النقاهة لعلاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) كان "إعلانًا تاريخيًا حقًا" من شأنه "إنقاذ أرواح لا حصر لها".

‏‎وأعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم، رسميًا تسمية الرئيس ‎ترامب مرشحًا للحزب لفترة رئاسية ثانية.