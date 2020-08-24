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دعوات فلسطينية للدول العربية إلى رفض الضغوط الأمريكية للتطبيع مع إسرائيل

08:08 م الإثنين 24 أغسطس 2020
دعوات فلسطينية للدول العربية إلى رفض الضغوط الأمريكية للتطبيع مع إسرائيل

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رام الله - (د ب أ)

دعا مسؤولون فلسطينيون، اليوم الاثنين، الدول العربية إلى رفض الضغوط الأمريكية الرامية إلى إقامة علاقات تطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.

جاء ذلك مع بدء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين أمريكيين جولة في المنطقة تشمل إسرائيل وعددا من الدول العربية لبحث ملف التطبيع العربي الإسرائيلي.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله أن "واشنطن تحاول إنعاش الشق العربي من صفقة القرن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد أن فشلت في فرضها علينا وبعد أن دفنت الصفقة فلسطينيا".

ودعا اشتية الدول العربية إلى "مقاومة الضغوط التي تتعرض لها لحملها على التطبيع مع إسرائيل".

من جهتها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن زيارات المسؤوليين الأمريكيين "تهدف إلى تنفيذ المخططات الأمريكية – الإسرائيلية لإعادة موضعة إسرائيل في المنطقة باعتبارها لاعب أساسي".

واعتبرت عشراوي في بيان صحفي أن "الإدارة الأمريكية وحليفتها إسرائيل تعملان على استغلال الواقع العربي المتشرذم لتقديم مكاسب مجانية لإسرائيل، وذلك من خلال شق وإضعاف الصف العربي والإسلامي".

وحذرت من محاولات ضرب مصداقية جامعة الدول العربية وتدمير قراراتها وبالأخص "مبادرة السلام العربية" التي نصت على عدم الاعتراف بإسرائيل أو تطبيع العلاقات معها إلا بعد انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967.

كما أكدت أن مفهوم التطبيع يخدم المخطط الإسرائيلي لإقامة السلام مقابل السلام "بمعنى ألا تدفع دولة الاحتلال الإسرائيلي ثمنا لعدوانها واحتلالها للأراضي العربية، بينما كان المفهوم الأساسي هو الأرض مقابل السلام".

محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل التطبيع مع إسرائيل

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