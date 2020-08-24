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رجال دين مسيحيون في أستراليا يحذرون من "مأزق أخلاقي" مرتبط باللقاحات ضد كورونا

04:36 م الإثنين 24 أغسطس 2020
رجال دين مسيحيون في أستراليا يحذرون من "مأزق أخلاقي" مرتبط باللقاحات ضد كورونا

أستراليا

كانبرا- (بي بي سي):

أعرب أسقف كاثوليكي بارز عن "بالغ انزعاجه" من صفقة اللقاح الأسترالية مع شركة أسترا-زينيكا بالقول إن اللقاح الذي يجري تطويره باستخدام أنسجة استخلصت من أجنة بشرية مجهضة يمثل "مأزقاً أخلاقيا" للمسيحيين.

وفي رسالة، بعثها إلى رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، ووقعها عدد من القادة الدينيين الأنجيليين والأرثوذكس، دعا رئيس أساقفة سيدني، أنطوني فيشر، الحكومة إلى ضمان ألا يكون تعاطي اللقاح، الذي يستخدم أنسجة جنينية نتجت عن تقنين الإجهاض الطوعي قبل عقود، إلزامياً.

وحث خطاب فيشر موريسون على اعتماد مرشحين "أخلاقيين" لتطوير اللقاح، لضمان حرية المعارضين الدينيين في الاختيار.

وكانت أستراليا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن إبرام صفقة مع أسترازينيكا لتصنيع اللقاح، حال ثبوت فعاليته، مع خطط لتقديمه لجميع السكان، مجاناً. واقترح رئيس الوزراء الاسترالي جعل اللقاح إلزاميا لجميع السكان، البالغ عددهم 25 مليونا، قبل أن يغير موقفه.

ويذكر أن أكاديمية الفاتيكان البابوية قد أصدرت مرسوماً، عام 2017 ، يقر "استخدام مثل تلك التطعيمات بضمير مرتاح، لأن القيام بذلك لا يمثل نوعا من المشاركة أو التعاون مع الإجهاض الطوعي".

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