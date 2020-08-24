أشد دول آسيا تضررا.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز 3.1 مليون
رويترز:
أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 61408 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد 3.1 مليون، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.
وقالت وزارة الصحة الهندية اليوم: "تم تسجيل 61408 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز عدد حالات الإصابة الإجمالي في البلاد 3.1 مليون، كما بلغ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 836، ليرتفع الإجمالي إلى 57542".
وتجاوزت الهند حاجز الثلاثة ملايين إصابة أمس الأحد، بعد 17 يوما من تجاوزها حاجز المليوني إصابة.
والهند أشد دول آسيا تضررا بالفيروس، والثالثة على مستوى العالم، بعد البرازيل والولايات المتحدة.
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