بعد خلافات مع جانتس.. نتنياهو يعلن قبوله مقترحًا للتسوية ويعد بتوزيع الأموال على المواطنين

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبوله اقتراح التسوية الذي قدمه عضو الكنيست تسفي هاوزر، والذي يسمح بتدفق الأموال في وقت مبكر.

وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة مساء اليوم الأحد، إن قبوله يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية، لمساعدة مواطني إسرائيل في مجالات الصحة وجميع المجالات.

وشدد على أنه حان وقت الوحدة، وليس وقت انتخابات رابعة جديدة، موضحًا أن المهام الكبيرة التي على عاتق الحكومة تتمثل في إنقاذ الأرواح والحفاظ على معيشة المواطنين الإسرائيليين.

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتوزيع الأموال على المواطنين.

وتأتي الكلمة بعدما فشلت المفاوضات مع رئيس الوزراء البديل، بيني جانتس، صباح اليوم الأحد.

يشار إلى أن اقتراح التسوية الذي قدمه عضو الكنيست تسفي هاوزر يسعى من خلاله تأجيل القرار بشأن الأزمة السياسية حتى الخريف، وبحسب الاقتراح ستتم الموافقة على مشروع القانون لتأجيل الموعد النهائي للموافقة على الميزانية بمائة يوم، أي حتى نهاية نوفمبر.

وخلال هذه الفترة سيتم تمرير قانون آخر يكرر فعليا ميزانية عام 2019، مما سيجعل من الممكن تخصيص التمويل للاجتماعات أو تشغيل الهيئات.

وأشاد بتوقيع اتفاق سلام مع الإمارات، مؤكدًا أن دولاً أخرى ستحذوا حذو الإمارات.