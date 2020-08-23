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العراق يسجل 75 وفاة و3291 إصابة جديدة بكورونا

07:52 م الأحد 23 أغسطس 2020
العراق يسجل 75 وفاة و3291 إصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل 75 وفاة و3291 إصابة جديدة بكورونا

بغداد - (د ب أ)

وزارة الصحة العراقية وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3291 إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، إجمالي العدد الإجمالي للمصابين إلى 204341 حالة في أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل حالة وفاة.
وبحسب الإحصاء، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 6428 حالة بعد تسجيل 75 حالة وفاة اليوم.

ووقعت حصيلة بلغت حصتها 146409 بعد تسجيل 3016 حالة شفاء.

العراق فيروس كورونا

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