قائديها كانا على قيد الحياة.. الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة يكشف عن مفاجآت

طهران - (أ ف ب)



كشف الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها إيران بصاروخ عن طريق الخطأ، أن قائدها ومساعده كانا لا يزالان على قيد الحياة بعد ارتطام الصاروخ الأول بها والذي تبعه صاروخ آخر، وفقًا ما أفاد مسؤولون إيرانيون الأحد.

وتحطمت الطائرة (الرحلة 752) التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران الرئيسي في 8 يناير.

واعترفت إيران بعد أيام بأن قواتها أسقطت طائرة (بوينج 737-800) المتجهة إلى كييف عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصًا.

وكانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى آنذاك تحسبًا لرد الولايات المتحدة على ضربات صاروخية إيرانية قبل ساعات استهدفت جنودًا أميركيين متمركزين في العراق.

وكشف رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأحد، للمرة الأولى عن محتوى الصندوق الأسود للطائرة الذي تم إرساله إلى فرنسا لتحليله.

وقال توراج دهقاني زنقنة إن جهاز التسجيل في قمرة القيادة سجل المحادثة بين الطيار ومساعده وأحد المرشدين بين الانفجارين.

وأضاف وفق ما نقل عنه موقع التلفزيون الايراني الرسمي "حتى الثانية 19 بعد انفجار الصاروخ الأول بالقرب من الطائرة، لاحظ (الطياران) ظروفا غير طبيعية وكانا مسيطرين على الطائرة حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع زنقنة "المدرب أشار إلى أن الطائرة تعاني مشكلة الكترونية وأن الطاقة المساعدة تم تفعيلها".

ولفت إلى أنه "تم إخطار قائدي الطائرة بأن المحركين لا يزالان يعملان".

وأوضح أن الصندوق الاسود توقف عن العمل بعد 19 ثانية من الانفجار الأول، ما يجعل من المستحيل استعادة البيانات الخاصة بتأثيرات الصاروخ الثاني.

وقال زنقنة إن تحليل "تأثير الصاروخ الثاني لا يمكن الحصول عليه من الصندوق الأسود".

وإيران التي لا تملك وسيلة لفك تشفير الصناديق السوداء وافقت على ارسال صندوق الطائرة الاوكرانية الى فرنسا لتحليله في منتصف تموز/يوليو، بعد نحو ستة أشهر من الكارثة.

وقال مصدر قريب من التحقيق إن البيان الإيراني لم يتضمن أي مفاجأة، مضيفا أن الصندوق الأسود لا يمكن أن يكشف من أطلق الصواريخ أو ما إذا كانت الضربة متعمدة.