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القوات العراقية تتسلّم الموقع الثامن من قوات التحالف الدولي

10:34 ص الأحد 23 أغسطس 2020
القوات العراقية تتسلّم الموقع الثامن من قوات التحالف الدولي

القوات العراقية - ارشيفية

بغداد- (د ب أ):

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الأحد، أن القوات العراقية تسلمت موقعا في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي.

وقال اللواء تحسين الخفاحي المتحدث باسم العمليات المشتركة ، في تصريح صحفي اليوم ، إن "قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الاسترالية والنيوزلندية والامريكية".

وذكر أن "الموقع سوف يخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي".

وأوضح أن "المواقع الأخرى سيتم تسليمها إلى الحانب العراقي وفق جدول زمني للتسليم".

ويعد موقع معسكر التاجي هو ثامن موقع يتم تسلمه من قوات التحالف بعد مواقع وقواعد عسكرية في بغداد والموصل وكركوك والانبار قبل أشهر.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل مساء أمس السبت إلى محافظة البصرة من أجل الوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة حاليا بعد ساعات قليلة من وصوله إلى بغداد، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

القوات العراقية بغداد قوات التحالف الدولي

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