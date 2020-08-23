المكسيك تسجل 6482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 556216 حالة، وذلك عقب تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 60254 حالة، وذلك عقب تسجيل 644 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.