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إدارة ترامب بصدد وقف مشروع منجم بيبل في ألاسكا

03:14 ص الأحد 23 أغسطس 2020
إدارة ترامب بصدد وقف مشروع منجم بيبل في ألاسكا

منجم بيبل في ألاسكا

واشنطن - (د ب أ):
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العمل في منجم بيبل المثير للجدل بجنوب غرب ولاية ألاسكا، والذي واجه مؤخرا معارضة من الجمهوريين ذوي التأثير، وفقا لمصدر مطلع.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن المشروع، المعروف أنه يحتوي على احتياطات من النحاس والذهب ومعادن أخرى، يقع في منطقة تصب في خليج بريستول، موطن أكثر مصايد السالمون البرية إنتاجية في العالم.

وخاض دعاة الحفاظ على البيئة ونشطاء محليون وعمليات الصيد المشروع كفاحا على مدار سنوات، ولكن وقف المشروع سمثل ردة لإدارة ترامب. ففي عام 2019 ، استأنفت وكالة حماية البيئة التابعة لترامب النظر في قيود تلوث المياه المقترحة التي أوقفت المشروع فعليا منذ عرضها في عام 2014.

وفي شهر يوليو الماضي، خضع منجم بيبل لمراجعة نهائية لتداعياته البيئية من سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، وهو ما شكل خطوة رئيسية في سبيل السماح ببدء العمل والإنتاج.

ويتردد أن سلاح المهندسين بصدد إرسال خطاب إلى المنجم يشير إلى أن المشروع قد يتسبب في تدهور بيئي واسع.

واستقبل نشطاء حماية البيئة قرار وقف مشروع منجم بيبل بالترحاب، رغم عدم تأكيده.

منجم بيبل ألاسكا دونالد ترامب

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