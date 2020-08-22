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لأول مرة منذ 1959.. عاصفة استوائية مزدوجة تقترب من خليج المكسيك

07:23 م السبت 22 أغسطس 2020
لأول مرة منذ 1959.. عاصفة استوائية مزدوجة تقترب من خليج المكسيك

عاصفة استوائية - ارشيفية

نيويورك - (د ب أ)

يواجه الساحل الأمريكى المطل على خليج المكسيك، ومنصات الطاقة العائمة، عاصفة مزدوجة نادرة خلال الأيام القليلة القادمة لدى اقتراب العاصفتين الاستوائيتين ماركو ولاورا، اللتين من المحتمل أن تتحولا إلى إعصارين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ومن المتوقع أن تستهدف العاصفتان القادمتان من اتجاهين مختلفين وسط وغرب خليج المكسيك، مما يعني أن سكان السواحل ومنصات النفط والغاز الطبيعي البحرية ينتظرون أياما من الأمواج المتلاطمة والرياح والأمطار في المناطق التي شهدت بالفعل بعض عمليات الإجلاء.

وقال آرون كارمايكل، خبير الأرصاد الجوية لدى هيئة الأرصاد الخاصة (ماكسار): "تظهر النماذج شيئا غير مسبوق هذا الصباح. إنه حقا غير مسبوق أن تصل عاصفتان إلى اليابسة في غضون 24 إلى 36 ساعة في نفس البقعة ".

وكانت آخر مرة اجتاحت فيها عاصفتان الخليج معًا في عام 1959، ووفقًا للتوقعات الحالية، ستصل عاصفة ماركو يوم الثلاثاء في مكان ما على طول الساحل من جنوب تكساس إلى غرب لويزيانا، بينما ستضرب عاصفة لاورا مساء الأربعاء وحتى الخميس من هيوستن إلى موبايل بولاية ألاباما.

عاصفة استوائية نيويورك المكسيك

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