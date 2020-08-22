قوات الجيش اليمني تحرر مواقع مهمة في جبهة مريس بالضالع

عدن - أ ش أ

شنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، هجوما واسعا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش حررت خلال هجوم، قرى "الزيلة"، و"قهرة"، و"سون"، وعددا من المواقع غرب منطقة مريس، ولاتزال تواصل تقدمها، وسط تهاوي في صفوف المليشيا.

وقصفت مدفعية الجيش تعزيزات المليشيا المتمردة القادمة إلى مناطق المواجهات، وكبدتها خسائر، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مديرية دمت.