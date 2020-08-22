الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 22 إصابة وافدة من الخارج
بكين- (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 22 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84939 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 13 حالة في شنجهاي 3 حالات في كل من مقاطعتي خبي وشاندونغ، حالتين في مقاطعة شنشي، وحالة في مقاطعة فوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2390 حالة غادر منها 2176 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت اللجنة أن 59 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79851 شخصا، مشيرة إلى أن 14305 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين لايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1141 شخصا الملاحظة الطبية أمس.
وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 34 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 366 حالة منها 276 حالة وافدة.
وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4631 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 75 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 487 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 3900 مريض في هونج كونج، 46 مريضا في ماكاو، و457 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.
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