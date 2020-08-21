الاحتلال الإسرائيلي يخطر بإزالة علم فلسطين بشمال نابلس
رام الله - أ ش أ
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإزالة سارية علم فلسطين في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية (سبسطية) محمد عازم -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأخطرت بإزالة سارية العلم الموجودة في ساحة البيدر ويصل طولها نحو 16 مترا.
وأشار إلى أن الاحتلال يصعد من انتهاكاته بحق أهالي، البلدة ويهدد دائما بتجريف وتخريب مشروع البيدر السياحي الذي تم إنجازه تحت رعاية اليونسكو.
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