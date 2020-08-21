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السراج يقترح فتح حساب خاص لإيداع إيرادات النفط الليبي

03:37 م الجمعة 21 أغسطس 2020
السراج يقترح فتح حساب خاص لإيداع إيرادات النفط الليبي

فايز السراج

(وكالات):

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم الجمعة، إلى فتح حساب خاص للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.

وقال السراج في بيان إنه "لا يمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وأن لا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي".

وأصدر السراج اليوم تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار ولكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

فايز السراج النفط الليبي حكومة الوفاق

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