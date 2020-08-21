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اليابان تخطط لتخفيف الحظر الصارم المفروض على إعادة دخول الأجانب

01:02 م الجمعة 21 أغسطس 2020
اليابان تخطط لتخفيف الحظر الصارم المفروض على إعادة دخول الأجانب

فيروس كورونا في اليابان

طوكيو - أ ش أ

ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن الحكومة تخطط لتخفيف الحظر الصارم على عودة دخول الأجانب البلاد المفروض بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا "المستجد" اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، بعد احتجاجات على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها هذه الإجراءات.

وتخطط الحكومة اليابانية للسماح بإعادة الدخول لجميع حاملي التأشيرات، بما في ذلك المقيمون الدائمون والطلاب الأجانب، شريطة الخضوع لاختبارات "بي سي آر" للكشف عما إذا كانوا يحملون الفيروس أم لا ، ومن ثم عزل أنفسهم في فنادق معينة لمدة 14 يوما، وهي نفس الإجراءات التي تطبق حاليا على اليابانيين العائدين من الخارج.

وقال مسؤول قنصلي في وزارة الخارجية اليابانية إن السلطات "لم تتخذ قرارا بعد" بشأن تخفيف القيود على الحدود.

يذكر أن قيود السفر التي تفرضها اليابان لمكافحة الوباء من بين أكثر القيود صرامة في العالم، حيث تحظر بشكل فعال الدخول مع استثناءات قليلة ليس فقط للسياح ، ولكن لحاملي التأشيرات طويلة الأجل من أكثر من 140 دولة.

يذكر أيضا أن نحو 6ر2 مليون أجنبي لديهم الحق في الإقامة في اليابان، وتخطط الحكومة لتوسيع عمليات الفحص في المطارات لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة المرور بعد تخفيف القيود.

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فيروس كورونا اليابان طوكيو

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