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مستشفى روسي: لا دليل على تسمم زعيم المعارضة نافالني

10:53 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
مستشفى روسي: لا دليل على تسمم زعيم المعارضة نافالني

أليكسي نافالني

موسكو - (د ب أ):

ذكر المستشفى الذي يعالج فيه زعيم المعارضة الروسية، الكيسي نافالني، في سيبيريا بسبب إصابته بغيبوبة اليوم الجمعة أنه لم يجد أي دليل على أنه تم تسميمه .

وقال نائب مدير المستشفى، أناتولي كالينيشينكو لوكالة "تاس" الروسية " للأنباء "لم يتم العثور على أي سم أو آثار لسم في أجهزته. افترض أن تشخيص التسميم مازلنا نفكر فيه. لكن لا نعتقد أن المريض تم تسميمه".

وكان الأطباء في مستشفى في سيبيريا قد رفضوا السماح بنقل السياسي المعارض الروسي، اليكسي نافالني، الذي أصيب بغيبوبة، بعد ما يشتبه بإصابته بتسمم، للخارج للعلاج، طبقا لما ذكرته متحدثة باسم نافالني.

وأضاف الأطباء أن حالة نافالني لن تسمح بذلك، حسب المتحدثة، كيرا يارميش في تغريدة لها على موقع التواصل الأجتماعي (تويتر).

وأضافت يارميش "حياة نافالني تعتمد الآن على حقيقة أن كبير الأطباء في وحدة العناية المركزة يرفض تحمل المسؤولية".

وكان السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي دخل في غيبوبة بمستشفى في سيبيريا بعد لاشتباه في تعرضه للتسمم، يعتزم السفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وقال المنتج السينمائي جاكا بيزيليج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طائرة خاصة من المفترض أن تنقل الرجل البالغ من العمر 44 عامًا من أومسك إلى برلين أقلعت من ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة وعلى متنها فريق من الأطباء.

وتابع إنه تم في وقت سابق إصدار جميع التصاريح اللازمة لنقل نافالني من روسيا.

أليكسي نافالني المعارضة الروسية

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