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زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب إندونيسيا

10:36 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب إندونيسيا

نتيجة زلزال - ارشيفية

جاكرتا - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة عمق بحر "باندا" في إندونيسيا جنوب جزيرة "سولاويسي" اليوم الجمعة، لكن لم يسبب أمواج مد عالية "تسونامي" ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

وقالت هيئة "الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفزياء" الإندونيسية إن الزلزال وقع على عمق 670 كيلومترا، ومركزه كان على بعد حوالي 340 كيلومترا من مدينة كينداري، عاصمة إقليم "سولاويسي" جنوب شرق البلاد.

وأضافت الهيئة أن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب أمس الأول الأربعاء جزيرة "سومطره" غرب إندونيسيا وبعد ذلك بست دقائق، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة نفس المنطقة.

وحدوث الزلازل والثوران البركاني أمر شائع في إندونيسيا، التي تقع على "حلقة النار" في المحيط الهادي وهي منطقة معروفة باضطرابات زلزالية وأنشطة بركانية.

زلزال إندونيسيا أمواج مد عالية

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