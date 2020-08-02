أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

داعش يتبنى هجومًا استهدف سجنًا شرقي أفغانستان

09:47 م الأحد 02 أغسطس 2020
داعش يتبنى هجومًا استهدف سجنًا شرقي أفغانستان

تنظيم داعش

وكالات

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف سجنا في جلال آباد شرقي أفغانستان، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وحسب مصادر أفغانية، خلف الهجوم مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين على الأقل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عضو المجلس الإقليمي سهراب قادري أن قنبلتين على الأقل انفجرتا في الموقع عقب الهجوم بسيارة مفخخة، مؤكدا أن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد ذلك في ساحة السجن.

ووفقًا لنبأ مقتضب نشرته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية بحسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فإن هناك تقارير تفيد بأن مسلحين يتواجدون في الطابق العلوي من السجن

وكان مراسلون محليون في إقليم ننجرهار، الواقع شرق البلاد، قد أفادوا بأن انتحاريًا فجر سيارة مليئة بالمتفجرات بالقرب من السجن في جلال آباد ويمكن سماع طلقات نارية بالقرب من السجن، بحسب "طلوع نيوز".

داعش أفغانستان الإرهاب سيارة مفخخة

الخبر التالى:

في بؤرته الأولى.. الصين تسجل ٣ إصابات جديدة بكورونا في هوبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94316

    عدد المصابين

  • 41137

    عدد المتعافين

  • 4834

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصرع 8 أشخاص و7 مصابين في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية