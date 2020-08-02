داعش يتبنى هجومًا استهدف سجنًا شرقي أفغانستان

وكالات

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف سجنا في جلال آباد شرقي أفغانستان، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وحسب مصادر أفغانية، خلف الهجوم مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين على الأقل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عضو المجلس الإقليمي سهراب قادري أن قنبلتين على الأقل انفجرتا في الموقع عقب الهجوم بسيارة مفخخة، مؤكدا أن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد ذلك في ساحة السجن.

ووفقًا لنبأ مقتضب نشرته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية بحسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فإن هناك تقارير تفيد بأن مسلحين يتواجدون في الطابق العلوي من السجن

وكان مراسلون محليون في إقليم ننجرهار، الواقع شرق البلاد، قد أفادوا بأن انتحاريًا فجر سيارة مليئة بالمتفجرات بالقرب من السجن في جلال آباد ويمكن سماع طلقات نارية بالقرب من السجن، بحسب "طلوع نيوز".