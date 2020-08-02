الجزائر: سنكون من أوائل الدول التي تقتني لقاح ضد كورونا

الجزائر - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، أن بلاده " ستكون من بين الدول الأوائل التي ستقتني اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وقال جراد، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وزاري خصص لاستكشاف سوق اللقاح المضاد لفيروس كورونا حضره عدد من الوزراء والمدير العام لمعهد باستور، إن " الجزائر كدولة وحكومة ستكون من بين الدول الأوائل التي ستقتني هذا اللقاح"، مشيراً إلى أن عدة دول ومختبرات دولية وشركات متعددة الجنسيات تعمل للوصول إلى هذا اللقاح .

وشدد جراد على أنه "سيتم تلقيح كل من يحتاج إليه"، لافتا إلى أن الحكومة "ستقوم بعمل علمي ودقيق لتنظيم منهجية تمكن من استعمال هذا اللقاح في أقرب الآجال خدمة للمواطنين".

ولفت إلى أن هناك عدة مؤشرات تؤكد أن عدة مختبرات وصلت للمرحلة الثالثة من تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، مبرزاً أن بلاده ستكون بهذه الخطوة ( اقتناء اللقاح) ستكون مع "تحد آخر" في مواجهة وباء فيروس كورونا.

وأوضح أن التحدي الأول كان ممثلا في الفحوص ونقل طائرات الجيش الجزائري لمستلزمات ومعدات الوقاية، والتحدي الثاني كان ارتداء الكمامات، أما التحدي الثالث فكان من خلال استخدام عقار الكلوروكين الذي نجح في حماية " صحة المصابين".

وسجلت الجزائر حتى اليوم الأحد 1231 حالة وفاة، و31 ألفا و465 إصابة بفيروس كورونا، مقابل 21 ألفا و419 حالة شفاء حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.