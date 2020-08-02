أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

شؤون الحرمين الشريفين تعلن نجاح خطة الرئاسة لأداء طواف الوداع وختام المناسك

07:36 م الأحد 02 أغسطس 2020
شؤون الحرمين الشريفين تعلن نجاح خطة الرئاسة لأداء طواف الوداع وختام المناسك

مناسك الحج

السعودية - (أ ش أ)

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك وسط منظومة خدمات متكاملة أُنجِزت بتعاون عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن ما تحقق من نجاحات في موسم حج بسبب تعاون منسوبي رئاسة شؤون الحرمين وجميع الجهات الصحية والأمنية التي سخّرت بدورها إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح خطة موسم حج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام وفق ما تقتضيه تطلعات ولاة الأمر الرامية لمزيد من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأضاف السديس أن التميز الملحوظ في تيسير خدمات حجاج بيت الله الحرام هذا العام بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس "كورونا" هو نتاج متابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين لتوفير أفضل الخدمات التي تضمن الصحة والسلامة لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في حج هذا العام.

ودعا الدكتور السديس المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا الطيبة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليُمن والبركات، وأن يرفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأوبئة والأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

هذا المحتوى من

مناسك الحج ختام المناسك طواف الوداع المسجد النبوي موسم حج فيروس كورونا

الخبر التالى:

فلسطين: 200 وفاة و3967 مصابًا بكورونا في صفوف الجالية حول العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94316

    عدد المصابين

  • 41137

    عدد المتعافين

  • 4834

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غدًا.. جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة