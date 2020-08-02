مقتل وإصابة ١٩ شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة على سجن شرق أفغانستان

أفغانستان - (أ ش أ)

أفاد متحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار الأفغاني، عطا الله خوجاني، بأن شخصًا لقي مصرعه وأصيب 18 آخرين في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل سجن جلال آباد.

ووفقًا لنبأ مقتضب نشرته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية بحسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فإن هناك تقارير تفيد بأن مسلحين يتواجدون في الطابق العلوي من السجن.

وكان مراسلون محليون في إقليم ننجرهار، الواقع شرق البلاد، قد أفادوا بأن انتحاريًا فجر سيارة مليئة بالمتفجرات بالقرب من السجن في جلال آباد ويمكن سماع طلقات نارية بالقرب من السجن، بحسب "طلوع نيوز".