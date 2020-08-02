مقتل وفقدان 13 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية بكوريا الجنوبية
سول - (د ب أ)
لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية، سببها هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية، فيما فقد ثمانية آخرون، وفقًا لتقارير إعلامية اليوم الأحد.
وأفادت وسائل إعلامية كورية جنوبية ووكالة أنباء يونهاب الرسمية، نقلاً عن وكالة الحماية المدنية بأن الطرق أغلقت وتوقفت خدمات القطارات في عدة أماكن بعد الانهيارات الأرضية.
تضررت المنطقة المحيطة بالعاصمة سول والجزء الأوسط من البلاد بشكل خاص بسبب الأمطار.
وتوفيت امرأتان (56 و76 عامًا)، في مدينة تشونججو بوسط البلاد، في انهيارات أرضية منفصلة. وفي مكان آخر من المدينة، فقد أحد رجال الإطفاء بعد أن جرفته مياه النهر المتدفقة.
تم إنقاذ سكان أكثر من 80 منزلاً في المدينة من مياه الفيضانات، وتم إخلاء العديد من المنازل في مناطق أخرى.
وتتوقع السلطات استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم الثلاثاء، حيث تشهد كوريا الجنوبية حاليًا موسم الأمطار.
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