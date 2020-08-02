أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

مقتل وفقدان 13 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية بكوريا الجنوبية

06:13 م الأحد 02 أغسطس 2020
مقتل وفقدان 13 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية بكوريا الجنوبية

مقتل وفقدان 13 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية

سول - (د ب أ)

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية، سببها هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية، فيما فقد ثمانية آخرون، وفقًا لتقارير إعلامية اليوم الأحد.

وأفادت وسائل إعلامية كورية جنوبية ووكالة أنباء يونهاب الرسمية، نقلاً عن وكالة الحماية المدنية بأن الطرق أغلقت وتوقفت خدمات القطارات في عدة أماكن بعد الانهيارات الأرضية.

تضررت المنطقة المحيطة بالعاصمة سول والجزء الأوسط من البلاد بشكل خاص بسبب الأمطار.

وتوفيت امرأتان (56 و76 عامًا)، في مدينة تشونججو بوسط البلاد، في انهيارات أرضية منفصلة. وفي مكان آخر من المدينة، فقد أحد رجال الإطفاء بعد أن جرفته مياه النهر المتدفقة.

تم إنقاذ سكان أكثر من 80 منزلاً في المدينة من مياه الفيضانات، وتم إخلاء العديد من المنازل في مناطق أخرى.

وتتوقع السلطات استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم الثلاثاء، حيث تشهد كوريا الجنوبية حاليًا موسم الأمطار.

انهيارات أرضية فيضانات كوريا الجنوبية

الخبر التالى:

السعودية: الحجاج سيخضعون للفحص الطبي بعد انتهاء المناسك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94316

    عدد المصابين

  • 41137

    عدد المتعافين

  • 4834

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غدًا.. جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة