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اندلاع حرائق في غابات تونس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

05:24 م الأحد 02 أغسطس 2020
اندلاع حرائق في غابات تونس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

حرائق نشبت منذ أمس السبت

تونس - (د ب أ)

تكافح وحدات الحماية المدنية في تونس، لإخماد حرائق نشبت منذ أمس السبت، في عدة مناطق في ظل ارتفاع كبيرة لدرجات الحرارة.

ونشبت ما لا يقل عن أربعة حرائق في غابات بولايتي باجة والكاف شمال غرب البلاد الذي يضم المساحة الأوسع للغابات في تونس، بحسب ما أفادت به الحماية المدنية.

وقالت مصادر من الحماية المدنية إن عمليات اخماد النيران في غابات الكاف مستمرة حتى اليوم الأحد فيما ذكر مسؤول بإدارة الغابات لوكالة الأنباء التونسية أن الأمن أوقف ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم في إندلاع حريق هائل بالجهة.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية نابل لإذاعة "جوهرة" الخاصة باندلاع ستة حرائق منذ أمس السبت في عدد من المناطق الغابية والفلاحية بالولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتمت السيطرة عليها.

كما اندلعت حرائق أيضا في ولاتي سوسة والمهدية، وفق تقارير محلية.

وتشهد تونس على مدى نحو أسبوع ارتفاعا حادا لدرجات الحرارة وصلت أقصاها اليوم إلى 45 درجة بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي.

حرائق الغابات تونس ارتفاع الحرارة

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