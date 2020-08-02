ناشطون سوريون: القوات الحكومية تقصف مناطق تابعة للمعارضة في إدلب

دمشق- (بي بي سي):

تفيد الأنباء الواردة من سوريا بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات السورية ومسلحين في منطقة تابعة لاتفاق خفض التصعيد شمال غربي البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره بريطانيا، إن الجيش قصف قرى في منطقة كفر عويد بمحافظة إدلب.

وفي وقت سابق ، قصف مسلحون القوات الحكومية في محافظة حماة.

وهناك مخاوف من أن التوتر المتزايد قد يهدد الاتفاق الذى أعلنت عنه روسيا وتركيا للسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم فى ظل تفشي فيروس كورونا في مخيمات الشمال السوري.