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تزامنًا مع زيارة الكاظمي..مسؤول بالبيت الأبيض: هدفنا وقف سلوك إيران المشين في العراق

11:01 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
تزامنًا مع زيارة الكاظمي..مسؤول بالبيت الأبيض: هدفنا وقف سلوك إيران المشين في العراق

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

وكالات

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لواشنطن، تأتي في وقت حساس وسط تهديدات إقليمية وضمن الحوار الاستراتيجي، حسبما ذكرت العربية.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، ‏أنه يهدف إلى وقف سلوك إيران المشين في العراق، مؤكدًا أن واشنطن تتفهم الروابط الدينية والثقافية بين إيران والعراق.

كما أكد أن واشنطن تريد عراق مزدهر ومستقر، معلنًا عن أن شركات أمريكية كبرى تسعى للاستثمار في العراق، ومن المحتمل أن تعلن تلك الشركات عن استثمارات غدًا الخميس.

وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الأمريكية ستبحث مع الكاظمي دور تركيا في العراق.

مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي البيت الأبيض إيران

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