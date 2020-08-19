الفلبين: لقاح كورونا سيُتاح في البلاد بالربع الثاني من 2021
مانيلا- أ ش أ:
أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الفلبينية إمكانية أن يكون هناك لقاح مضاد لفيروس كورونا متوفرًا في البلاد بحلول الربع الثاني من عام 2021.
وقالت وكيلة الوزارة للبحث والتطوير روينا جيفارا ، الأربعاء : "إن التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا ستُجرى في الفلبين خلال الربع الرابع من العام الجاري".
وأشارت الصحيفة إلى أن الفلبين تجري محادثات مع 16 شركة أدوية تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
وكان القصر الرئاسي الفلبيني أعلن، الأسبوع الماضي، أنه من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية للقاح كورونا الروسي (سبوتنيك (V اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وإذا نجحت هذه التجارب سيتم تسجيل اللقاح في إدارة الغذاء والدواء الفلبينية في أبريل 2021.
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