إيطاليا: إصابة 3 أشخاص بعد خروج قطار عن القضبان قُرب ميلانو
روما- (د ب أ):
أعلنت خدمات الطوارئ أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، الأربعاء، عندما خرج قطار إقليمي عن القضبان بالقرب من ميلانو شمالي إيطاليا.
وقع الحادث، الذى تعرض له قطار مكون من أربع عربات، قبل ظهر اليوم مباشرة (10:00 بتوقيت جرينتش) فى محطة كارنيتي-أوسميتي، على بعد نحو 30 كيلومترا شمال شرق محطة ميلانو المركزية.
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يكن على متن القطار سوى ثلاثة أشخاص - سائق القطار والكومساري وراكب واحد - وقد أصيبوا "بكدمات، لا شيء خطير".
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