استقالة وزير الصحة البولندي وسط فضيحة بشأن التعامل مع وباء كورونا

وارسو - ( د ب أ )

قدم اليوم الثلاثاء، وزير الصحة البولندي لوكاش شوموفسكي، استقالته من منصبه، وسط مزاعم فساد مرتبطة بشراء أدوية ومعدات طبية خاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد–19).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن وزير الصحة لوكاش شوموفسكي قدم استقالته في أعقاب تقارير لوسائل الإعلام المحلية وتحقيقات أجراها نواب بالمعارضة في مشتريات قامت بها وزارته.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله في تصريحات للصحفيين في وارسو "المناقشات حول مغادرتي للحكومة كانت مستمرة منذ شهور، لكنني كنت قد اتفقت مع رئيس الوزراء على إنهاء العمل في بعض الأمور" قبل الاستقالة اليوم الثلاثاء.

وأضاف في تصريحاته أنه سيعود إلى عمله كطبيب متخصص في أمراض القلب.